Samsung готовит бюджетный смартфон с флагманским «железом»

Характеристики еще невышедшего бюджетного смартфона Samsung Galaxy M44 появились в базе данных Geekbench. Устройство получит флагманский чип Snapdragon 888, сообщает портал 91mobiles, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно результатам тестирования в бенчмарке Geekbench, устройство под кодовым названием SM-M446K получит флагманский процессор от Qualcomm 2021 года. Чип Snapdragon 888 обеспечивает высокую производительность и поддержку сетей 5G. В одноядерном тесте смартфон набрал 1531 балл, а в многоядерном - 3771. Также отмечается, что Galaxy M44 предложит 6 ГБ оперативной памяти и получит предустановленную систему Android 13.

Если утечка подтвердится, Samsung Galaxy M44 окажется производительнее старшей модели в лице Galaxy M54 на базе фирменного чипа Exynos 1380.

При этом Snapdragon 888 известен как подверженный перегревам чип, из-за чего под длительной нагрузкой смартфоны начинают сбрасывать производительность. Не исключено, что Samsung решит понизить рабочие частоты процессора, чтобы не допустить такого поведения "железа". Точная стоимость и дата презентации Galaxy M44 пока не раскрываются.