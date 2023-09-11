Chrome получил новый дизайн в честь своего 15-летия

Разработчики Chrome объявили о внедрении нового облика и нескольких функций, которые должны сделать работу браузера от Google "простой, быстрой и безопасной".

Десктопная версия Chrome получит обновлённый внешний вид на основе дизайн-системы Material You с обновлёнными значками и новыми цветовыми палитрами. Новые цвета помогут легко различать разные учётные записи браузера.

Браузер также сможет на уровне ОС адаптироваться к различным настройкам, например, синхронно переключаясь между дневной и ночной темой.

Прочие улучшения

- Более детализированное меню для быстрого доступа к расширениям, Google Переводчику, менеджеру паролей и другим инструментам.

- Обновлённый Chrome Web Store с элементами Material You, новыми категориями расширений и более персонализованными рекомендациями.

- Функция Safety Check распространена и на расширения, что позволит выявлять потенциально вредоносные расширения в том числе на этапе их публикации.

- Функция поиска страниц при помощи Google позволит смотреть результаты поискового запроса в отдельной боковой панели без необходимости переключаться с открытой вкладки на новую.

- Экспериментальная функция "SGE во время просмотра" позволит одним нажатием кнопки узнавать ключевые моменты информации на странице - список генерируется ИИ. Пока доступно только для США.

- Обновлённая функция Google Safe Browsing в Chrome сможет автоматически защищать пользователя, отмечая опасные сайты и файлы. Проверка потенциально вредоносных сайтов теперь происходит в режиме реального времени, позволяя блокировать их ещё на этапе появления.

- Ранее список Safe Browsing основывался на истории пользователя, но теперь эти данные не передаются Google для работы функции. А новый режим усиленной защиты позволит отражать атаки при помощи ИИ.