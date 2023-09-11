Uber запустит новый сервис

Разработчик Стив Мозер обнаружил в приложении Uber для iPhone скрытый код предложения, которое получило кодовое название "Chore".

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, в нём можно указывать, какая именно требуется помощь, сколько времени займёт работа и другие параметры.

После ввода всех данных Uber рассчитает оплату, соизмеримую со временем, необходимым для выполнения задачи, но заказчику придётся заплатить как минимум за один час.

Вероятно, сервис станет конкурентом TaskRabbit, который предлагает широкий выбор категорий работников с почасовой оплатой, в том числе уборщиков, сборщиков мебели, электриков, сантехников и других.

За последние месяцы Uber уже внедрил функцию Carshare, которая позволяет пользователям брать автомобили в аренду у частных владельцев. Компания также начала тестирование бесплатного номера - 1-833-USE-UBER (1-833-873-8237) - по которому можно позвонить, чтобы запланировать поездку.

Также сообщалось, что Waymo и Uber запустят совместный проект, в рамках которого пользователи Uber смогут заказать роботакси Waymo для поездки или доставки еды.