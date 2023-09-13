В Космических силах США заявили о нехватке операторов для защиты систем вооружений

Космическим силам США нужно нанять больше специалистов в сфере кибербезопасности для защиты систем вооружений. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генерал-майор, заместитель командующего командования Космических сил США Дуглас Шисс.

"Поскольку мы внедряем новые системы, мы надеемся, что они будут защищены. Но так как в нашем распоряжении все еще есть устаревшие системы, мы должны защищать и их. Мы набираем больше кибероператоров. Их недостаточно, но со временем, по мере того как наши космические силы будут расширяться, мы продолжим нанимать их еще больше", - сказал он, выступая на ежегодной конференции, просвещенной вопросам ВВС, космическим силам и кибербезопасности. Слова представителя Космических сил приводит портал Defense One.

Шисс также отметил, что новые системы должны изготавливаться с уже встроенной системой защиты, она не должна внедряться постфактум. "Мы правда беспокоимся о наших системах вооружений, потому что каждая система связана с другой, а та с еще одной, поэтому нам надо убедиться, что все они в безопасности", - добавил он.

В понедельник министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Военно-воздушные и Космические силы США приступили к реорганизации в связи с нынешней эпохой "конкуренции великих держав". "Пять команд" из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США при участии военных из подразделений этих войск будут координировать работу в этом направлении.