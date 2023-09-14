Huawei и Xiaomi заключили глобальное соглашение

Патенты охватывают множество коммуникационных технологий, включая 5G, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Компании Huawei и Xiaomi объявили о том, что достигли глобального соглашения о перекрёстном лицензировании патентов. Эти патенты охватывают множество коммуникационных технологий, включая 5G.

Кроме прочего, это означает окончание патентного спора, который имел место между двумя китайскими гигантами.

Напомним, в марте Huawei подала в суд на Xiaomi за нарушение четырёх патентов, в основном связанных с технологией беспроводной связи, камерой и технологией блокировки экрана.

В прошлом году Huawei получила 560 млн долларов выручки благодаря лицензионным патентным отчислениям. За последние два года компания заработала таким образом больше денег, чем выплатила, то есть её условный патентный баланс является положительным.