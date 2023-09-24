Раскрыты характеристики нового флагмана OnePlus

Новый флагманский смартфон OnePlus 12 получит поддержку беспроводной зарядки мощность до 50 Вт. Об этом сообщает портал iXBT, ссылаясь на китайского инсайдера, выступающего в соцсети Weibo под ником Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также инсайдеру удалось выяснить, что новинка будет оборудована аккумулятором емкостью на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 100 Вт. Кроме того, OnePlus 12 разрабатывается в соответствии с требованиями Universal Fast Charging Standart (UFCS). UFCS - это стандарт зарядных устройств и цепей питания в смартфонах, принятый в 2022 году такими компаниями, как Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.

Согласно ранним слухам, OnePlus 12 получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц. За производительность будет отвечать еще не выпущенный смартфон Snapdragon 8 Gen3, а также 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X.

Релиз смартфонов в Китае ожидается в конце декабря 2023 года.