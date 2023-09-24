Huawei не выпустит смартфон с 5G до конца года

Китайская корпорация Huawei не представит свой первый смартфон с поддержкой 5G до конца года. Об этом сообщает издание Huawei Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главный операционный директор Huawei Smart Devices BG Хэ Ган сделал заявление относительно слухов, связанных с выпуском 5G-смартфона. По словам представителя IT-гиганта, в компании не планируют представить устройство с поддержкой работы в сетях пятого поколения в октябре 2023 года, как сообщали инсайдеры.

При этом корпорация проведет презентацию осенью, на которой покажет некоторые новые устройства. Источники, на которые сослались журналисты медиа, не опровергли информацию о 5G-смартфоне, но подчеркнули, что фирма может выпустить аппараты ограниченной партией.

Также представители Huawei заявили, что информация о том, что Qualcomm поставит корпорации 5G-модемы, является фейком. В компании напомнили, что Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года.