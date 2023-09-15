Apple попросила сотрудников молчать об опасном излучении iPhone 12

Компания Apple рекомендовала сотрудникам службы технической поддержки не комментировать повышенный уровень электромагнитного излучения iPhone 12, из-за которого ранее смартфон попал под угрозу запрета во Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Если клиент спросит про заявление французского правительства о превышающей норму силе электромагнитного излучения смартфона, сотрудник техподдержки должен ответить, что ему нечего сказать по этому поводу. Персонал также должен отклонять запросы клиентов на возврат или обмен смартфона, если они были куплены более двух недель назад", - информирует Bloomberg.

На вопросы о том, безопасен ли iPhone 12, техподдержке рекомендовано отвечать, что все продукты Apple проходят тщательное тестирование, чтобы гарантировать их надежность и безвредность.

До этого правительство Франции отвело Apple две недели на исправление проблемы с излучением iPhone 12. Однако в американской IT-корпорации опровергли заявление Франции о превышении смартфоном международных норм. В компании заявили, что будут сотрудничать с европейской страной для урегулирования данной проблемы, и пообещали предоставить результаты собственных лабораторных исследований.

Bloomberg пишет, что вскоре после заявления французского правительства проблемой iPhone 12 заинтересовались другие страны ЕС вроде Бельгии и Германии.