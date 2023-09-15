iPhone 15 ломаются

Использование несертифицированных блока питания и кабеля USB-С может навсегда вывести из строя новые смартфоны Apple из серии iPhone 15.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Business Insider (BI), ссылаясь на слова владелицы сервисного центра iPad Rehab Джессы Джонс.

Джонс заявила, что поддельные зарядные устройства и кабели питания не имеют должных средств защиты смартфонов, предусмотренных Apple. Поэтому их использование чревато поломкой смартфона в случае, например, скачка напряжения в электросети.

"Высококачественные зарядные устройства, по сути, представляют собой маленькие электронные устройства с крошечными платами и чипами внутри. Например, в официальном кабеле Lightning от Apple есть два чипа: один подтверждает, что аксессуар сделан в соответствии с требованиями вендора, а другой действует как предохранитель. Благодаря нему в случае перепада напряжения будет сломано только зарядное устройство, а не сам смартфон", - сказала она.

Также Джонс предупредила, что пользователям несертифицированных аксессуаров стоит с особой осторожностью подключаться к общественным источникам питания. К ним относятся розетки гостиничных номеров, разъемы в сидениях самолетов, автомобильные консоли и не только.