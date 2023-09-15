Mortal Kombat 1 вызвал восторг

Критики тепло приняли Mortal Kombat 1, новую игру в серии культовых файтингов от студии NetherRealm.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это следует из среднего балла проекта на агрегаторе рецензий Metacritic.

На момент публикации новости на Metacritic были собраны оценки от пяти изданий и только для версии PlayStation 5. Редакция Gaming Age поставила новинке высший балл - 100 из 100, COGconnected - 90 из 100, CGMagazine - 90 из 100, VG247 - 80 из 100, а Screen Rant - 70 из 100. Таким образом, текущий средний балл игры составляет 85 из 100.

Журналисты похвалили Mortal Kombat 1 за грамотное развитие многолетней франшизы, а также за новую игровую механику Kameo, которая позволяет призывать на арену неигровых персонажей из классических частей файтинга. Новый одиночный режим "Вторжение" тоже понравился большей части критиков, поскольку задерживает внимание геймеров на игре даже после прохождения сюжетной кампании.

Полноценный релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также ПК. Покупатели расширенной версии игры получат ранний доступ уже 14 сентября.