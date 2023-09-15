Google оштрафовали из-за слежки за людьми

Корпорация Google заключила мировое соглашение с властями Калифорнии по иску о тайной слежке за американскими пользователями и согласилась выплатить штраф в размере $93 млн. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иск против Google был подан генеральным прокурором Калифорнии Робом Бонтом. Бонт обвинил IT-корпорацию в том, что она продолжает следить за перемещениями пользователей даже после отключения в настройках аккаунта Google функции "История местоположений". Компания получает геоданные пользователей не от GPS-модуля смартфона, а анализируя их активность на сайтах и в приложениях.

Google не признала свою вину, однако согласилась ввести в свои сервисы ряд изменений для повышения прозрачности их работы. В частности, корпорация будет уведомлять юзеров об использовании геоданных перед выдачей рекламных объявлений.

The Guardian пишет, что это не первый случай, когда Google штрафуют в США за тайную слежку за пользователями. В 2022 году IT-гигант за аналогичный проступок согласился выплатить компенсацию в размере $392 млн. Иск был подан генеральными прокурорами 40 штатов.