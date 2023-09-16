Oppo A2 Pro выходит на рынок

Пару дней назад Oppo представила смартфон A2 Pro, покупатели которого могут рассчитывать на бесплатную замену аккумулятора в течение четырёх лет. Теперь же этот смартфон поступил в продажу, передает Day.Az со ссылкой на Gizmochina.

За аппарат просят от 250 долларов, и это версия 8/256 ГБ. Версия 12/256 ГБ обойдётся в 275 долларов. Напомним, рассчитывать на бесплатную замену аккумулятора, когда его ёмкость падает ниже отметки 80%, смогут лишь те, кто купит новинку до 8 октября.

Смартфон основан на SoC Dimensity 7050. Он располагает экраном OLED диагональю 6,7 дюйма с поддержкой 120 Гц. То есть это весьма крупный смартфон, но при этом очень лёгкий: 183-185 г в зависимости от версии.

Также можно выделить 2160-герцевую ШИМ дисплея, 64-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с 67-ваттной зарядкой.