Ажиотаж вокруг Apple Watch Ultra 2

Новые умные часы Apple Watch Ultra 2 доступны для заказа в США и более чем 40 других странах по цене 799 долларов. Новинка появится в магазинах и начнёт поступать к покупателям 22 сентября, но по состоянию на вечер среды, 13 сентября, очередь за некоторыми конфигурациями уже выстроилась на несколько недель, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В интернет-магазине Apple в США говорится, что модели с синим ремешком Alpine среднего и большого размера имеют расчётный срок доставки в течение 2-3 недель для заказов, размещённых поздно вечером в среду, а модели с Trail Loop оранжевого и бежевого цвета придётся ждать 6-7 недель. Тем не менее по-прежнему доступно как минимум полдюжины вариантов браслетов с поставкой 22 сентября.

Apple Watch Ultra второго поколения предлагают все функции оригинальный Ultra, а также новый более быстрый чип S9 SiP, новый жест двойного касания, самый яркий дисплей в часах за всю историю Apple (3000 кд/м2), точный поиск iPhone и другие функции.

Apple Watch Ultra 2 работают 36 часов в обычном режиме и до 72 часов обычного использования с включённым режимом низкого энергопотребления - на 12 часов больше, чем у предыдущего поколения.