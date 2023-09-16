"Илон Маск заявил, что искусственному интеллекту нужен "судья" после встречи титанов технологий с законодателями": Крупнейшие технологические руководители США одобрили идею введения госрегулирования искусственного интеллекта на закрытом заседании в сенате - иначе искусственный интеллект может выйти из-под контроля, передает Day.Az.

"На встрече присутствовали Илон Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и другие. Маск сказал, что встреча "может войти в историю как очень важная для будущего цивилизации".

Лидер большинства в сенате Чак Шумер, организовавший частный форум на Капитолийском холме в рамках кампании по законодательному закреплению искусственного интеллекта, сказал, что все, несмотря на разные взгляды, проголосовали за то, что правительство должно играть определенную роль в надзоре за ИИ.

Среди обсуждавшихся идей было то, должно ли существовать независимое агентство для надзора за определенными аспектами быстро развивающихся технологий, как компании могли бы быть более прозрачными и как США могут оставаться впереди Китая и других стран.

"Ключевым моментом было то, что для нас действительно важно иметь рефери", - сказал Маск. "На самом деле, это была очень цивилизованная дискуссия среди одних из самых умных людей в мире".

Маск и бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт затронули экзистенциальные риски, связанные с ИИ, а Цукерберг поднял вопрос о моделях ИИ с закрытым и "открытым исходным кодом". Гейтс рассказал о том, как накормить голодных. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна выразил несогласие с предложениями других компаний, которые требуют лицензий.

Что касается потенциального нового органа регулирования, "это один из самых больших вопросов, на которые мы должны ответить, и мы продолжим обсуждать", - сказал Шумер. Впоследствии Маск сказал, что, по его мнению, создание регулирующего органа вполне вероятно".