Какие новшества заметили в iPhone 15

Пользователи обнаружили, что в линейке iPhone 15 добавили функцию отображения циклов зарядки и другие статистические данные об аккумуляторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, на более поздних моделях пользователи вынуждены использовать сторонние приложения.

Эти данные можно увидеть, если перейти в Настройки → Основные → Об этом устройстве. Вместе с количеством циклов перезарядки доступна дата производства аккумулятора и дата его активации. В старых моделях пользователи могут оценить состояние аккумулятора с помощью показателя максимальной ёмкости.

Дополнительную информацию пользователи могут получить с помощью просмотра данных в файле аналитики. За количество циклов перезарядки отвечает поле last_value_CycleCount. Также есть приложения и сценарии быстрых команд, автоматизирующие этот процесс.

Ранее портал MySmartPrice опубликовал ёмкость аккумуляторов всей линейки iPhone 15:

iPhone 15 - 3349 мАч;

iPhone 15 Plus - 4383 мАч;

iPhone 15 Pro - 3274 мАч;

iPhone 15 Pro Max - 4422 мАч.