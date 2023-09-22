На упаковке iPhone 15 обнаружили невидимые знаки

На упаковках со смартфонами серии iPhone 15 обнаружили невидимые знаки, гарантирующие подлинность устройств. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Знаки, видимые только при воздействии ультрафиолета, обнаружили первые покупатели новых смартфонов Apple. На отрывной этикетке нашли надпись "iPhone 15", ниже на коробке - голограмму и QR-код. По словам журналистов медиа, Apple стала помечать продукцию знаками, чтобы подтвердить ее подлинность и обезопасить клиентов от приобретения подделки.

По словам специалистов 9to5Mac,Apple сохранила это нововведение в секрете, чтобы мошенники не начали подделывать голограммы. Авторы отметили, что очень часто злоумышленники продают подержанные или восстановленные iPhone под видом новых телефонов.