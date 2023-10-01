Фанат Android перечислил плюсы и минусы iPhone 15 Pro

Редактор англоязычного издания 9to5Google про гаджеты Google Бен Шун опубликовал обзор iPhone 15 Pro, в котором перечислил основные плюсы и минусы новинки с точки зрения постоянного пользователя смартфонов под управлением Android.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, главным плюсом нового смартфона Apple для Шуна стало появление разъема USB-С. По его словам, это придает устройству универсальности - теперь не нужно в гостиной, спальне, рюкзаке и машине иметь дополнительный кабель.

Action button также порадовала журналиста. По его словам, это простая и гениальная находка, которую, к сожалению, до сих пор не реализовали производители Android-смартфонов.

Вместе с тем Шун похвалил новый iMessage в iOS 17, быструю установку приложений из App Store и более удобную по сравнению с Android систему автозаполнения паролей.

К недостаткам редактор 9to5Google главным образом отнес рабочий стол iOS. В частности, Шуна раздражало то, что все новые приложения автоматически выгружаются на рабочий стол в хаотичном порядке. Также журналист негодовал по поводу отсутствия дэшборда в нижней части экрана, куда можно было бы вынести иконки наиболее используемых утилит. Еще ему не понравилось отсутствие возможности быстрой смены обоев на рабочем столе без перехода в настройки.

Отдельно Шун прошелся по реализации Always-on-Display (AOD) в iPhone. В отличие от Android-смартфонов, iPhone не отключают цветные обои при активации AOD. У журналиста это постоянно вызывало страх, что он просто забыл заблокировать экран.

Еще Шуну не понравилась встроенная в iOS клавиатура. В частности, его раздражало отсутствие знаков препинания на главной странице утилиты.

Журналист пообещал обновлять список плюсов и минусов iPhone по мере роста срока его эксплуатации.