Перечислены все смартфоны, на которых скоро перестанет работать WhatsApp

Начиная с 24 октября популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде устаревших Android-устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, редакция издания 91mobiles перечислила все 16 моделей этих смартфонов и планшетов.

В список попали устройства, который перестали получать обновления с выходом Android 4.1. Релиз этой версии мобильной ОС состоялся в 2012 году.

К их числу относятся Samsung Galaxy Note 2 (2012 год), Samsung Galaxy S2 (2011 год), Samsung Galaxy Nexus (2011 год), планшет Samsung Galaxy Tab 10.1 (2011 год), планшет Google Nexus 7 (2013 год), HTC One (2013 год), планшет Motorola Xoom (2011 год), Motorola Droid Razr (2011 год), HTC One M7 (2013 год), HTC Desire HD (2011 год), HTC Sensation (2011 год), LG Optimus 2X (2011 год), LG Optimus G Pro (2013 год), Sony Xperia Z (2013 год), Sony Xperia S2 (2012 год), а также Sony Ericsson Xperia Arc3 (2012 год).

91mobiles пишет, что владельцам данных устройств для дальнейшего использования WhatsApp нужно перейти на смартфоны под управлением Android 5.0 и новее, iOS 12 и новее или KaiOS 2.5.0 и новее.

Проверить, какая версия Android установлена на смартфон или планшет, можно открыв настройки и перейдя в раздел "Об устройстве". В новом меню нужно выбрать пункт "Информация о программном обеспечении", а затем "Версия Android".