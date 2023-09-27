Apple выпустила новую macOS

Компания Apple выпустила macOS 14 Sonoma, новейшую операционную систему для устройства Mac, в которой появился ряд новых функций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

В Sonoma появились "потрясающие заставки" с природными, городскими и подводными пейзажами. Виджеты теперь можно размещать в любом месте рабочего стола, а их цвет будет динамически меняться в зависимости от доминирующих оттенков обоев. Виджеты с iPhone автоматически отображаются в macOS 14, когда и смартфон, и компьютер подключены к одной сети Wi-Fi.

Улучшились некоторые интернет-функции. Например, в браузере Safari появились профили, которые позволяют разделить историю, файлы cookie, расширения и закладки на рабочие и личные категории. Появилась поддержка веб-приложений - любой сайт можно вывести на рабочий стол как иконку программы. Расширились настройки приватности.

В macOS Sonoma появился игровой режим. В нем компьютер отдает наивысший приоритет играм на процессоре и графическом блоке для обеспечения более стабильной частоты кадров, а также наименьшей задержки при вводе команд для беспроводных наушников и контроллеров.

MacOS 14 доступна для установки на iMac 2019, iMac Pro 2018, Mac mini 2018, MacBook Pro 2018, Mac Pro 2019, Mac Studio и более новых устройствах в перечисленных сериях. Для загрузки Sonoma нужно открыть настройки и перейти в пункт под названием "Обновление программного обеспечения (ПО)".