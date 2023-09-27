Названа причина перегрева iPhone 15 Pro

Проблема перегрева iPhone 15 Pro, скорее всего, связана с несовершенной системой теплоотвода, а не с процессором A17 Pro, выполненным по новейшему трехнанометровому техпроцессу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на слова аналитика TF International Securities Минга-Чи Куо.

Куо считает, что перегрев iPhone 15 Pro связан с компромиссами, на которые пошла Apple при проектировании системы теплоотвода ради снижения веса смартфона. В частности, по словам аналитика, в новинке уменьшилась площадь рассеивания тепла. Титановый корпус устройства также негативно сказывается на охлаждении гаджета.

MacRumors пишет, что Apple может попытаться решить проблему перегрева посредством обновления программного обеспечения. Самым очевидным решением журналистам видится снижение производительности процессора A17 Pro.

Куо считает, что, если Apple не удастся совладать с проблемой перегрева, она может негативно сказаться на продажах iPhone 15 Pro на протяжении всего его жизненного цикла.

В MacRumors добавили, что жалобы на перегрев смартфона могут участиться после выхода на iOS таких требовательных игр, как Resident Evil Village и Death Stranding.