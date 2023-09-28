Бюджетный iPhone SE 4 получит функцию нового iPhone 15 Pro

iPhone SE четвертого поколения получит значительные изменения с точки зрения дизайна и аппаратного обеспечения. Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, iPhone SE 4 унаследует дизайн от базовой модели iPhone 14 с небольшими изменениями, такими как появление разъема USB-C и кнопки действия, которая дебютировала во флагманских смартфонах iPhone 15 Pro. Она будет использоваться вместо фирменного переключателя беззвучного режима с возможностью выполнения различных функций на выбор пользователя.

Также отмечается, что новый iPhone SE будет оснащен одной камерой с разрешением 48 Мп и вспышкой. Компания тестирует два возможных дизайна задней панели устройства. В первом случае камера и вспышка объединены в единый блок продолговатой формы. Второй дизайн предусматривает выступающую над корпусом камеру, в то время как вспышка расположена на одном уровне с корпусом.

Бюджетному смартфону Apple также приписывают OLED-экран от iPhone 14 и сканер лица Face ID. Релиз iPhone SE 4 ожидается весной 2024 года.