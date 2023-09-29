ChatGPT теперь может искать в Интернете актуальную информацию

Чат-бот OpenAI ChatGPT теперь может искать в Интернете актуальную и достоверную информацию с прямыми ссылками на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, ИИ больше не ограничивается данными до сентября 2021 года, сообщила OpenAI. По словам разработчиков, поиск в Интернете доступен пока только подписчикам Plus и Enterprise, но скоро будет работать у всех пользователей.

Как напоминает Reuters, OpenAI уже тестировала функцию доступа в Интернет через поисковую систему Bing в рамках подписки ChatGPT Plus. Позже функцию отключили из-за опасений, что "она поможет пользователям обходить платный доступ".

Релиз ChatGPT состоялся 30 ноября 2022 года. Языковая модель обучалась на данных до конца 2021 года, и на запуске не могла оперировать актуальной информацией. Только в марте 2023 года чат-бот начал поддерживать плагины, предоставляющие пользователям доступ в Интернет.

25 сентября OpenAI сообщила о внедрении в ChatGPT функции распознавания и генерации голоса, а также распознавания изображений. Теперь пользователи смогут побеседовать с чат-ботом голосом или обсудить с ним содержимое картинки.

Новые функции дают больше вариантов для использования чат-бота, отмечают в OpenAI. Разработчики привели несколько примеров. Так, пользователь сможет сфотографировать достопримечательность и расспросить чат-бота о ней или обсудить интересные детали. Можно будет сфотографировать содержимое холодильника и вместе с ChatGPT придумать, что приготовить. Или решить математическую задачу из учебника, сфотографировав её и попросив у ChatGPT подсказку.