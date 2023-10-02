Названа самая распространенная видеокарта в мире

Принадлежащий компании Valve магазин Steam опубликовал сентябрьскую статистику по используемому "железу" в компьютерах пользователей сервиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, согласно отчету самой популярной видеокартой среди геймеров в сентябре оказалась GeForce RTX 3060 от Nvidia. Эта модель присутствует в компьютерах 6,27% игроков Steam, что на 1,4% больше, чем было в августе.

На втором месте расположилась видеокарта GTX 1650 с долей 4,78% - эта цифра включает в себя как настольные, так и мобильные (laptop) версии этой модели. Если учитывать только настольные карты, то GTX 1650 уступает RTX 3060 более чем в два раза.

Третье место заняла еще одна видеокарта от Nvidia - RTX 2060 (4,69%). Эта модель обогнала GTX 1060, которая долгое время была самой популярной видеокартой среди пользователей Steam.

Несмотря на постоянные обновления и улучшения в Windows 11, эта операционная система занимает второе место по популярности с долей 37,4%. Причем за последний месяц количество пользователей этой версии снизилось почти на 1,8%. Самой популярной все еще остается Windows 10 (57,9%), доля которой за последний месяц выросла на 1,9%.