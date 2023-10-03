Apple перестала оказывать помощь людям в соцсетях

С 1 октября 2023 года Apple перестала оказывать техническую поддержку в соцсети X (Twitter). Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 2016 года в X существует профиль Apple Support, обращаясь к которому в личных сообщениях или в комментариях пользователи техники американской компании могли получить информацию о способах решения тех или иных проблем с гаджетами. Теперь же аккаунт на все вопросы людей о неисправностях дает однотипные ответы с ссылками на веб-версию сервиса техподдержки Apple и соответствующее приложение для iPhone и iPad.

Также из описания аккаунта Apple Support в X исчезла информация о том, что профиль создан для круглосуточной помощи пользователям техники Apple. При этом на странице учетной записи продолжают появляться лайфхаки и полезная информация для пользователей.

MacRumors пишет, что также Apple перестала оказывать помощь в комментариях на официальном YouTube-канале компании.

По данным журналистов, это связано с тем, что Apple решила отказаться от услуг специалистов техподдержки в соцсетях. Занятым в этой нише сотрудникам Apple предложила перейти на консультации пользователей по телефону.