Microsoft закрыла сразу четыре студии-разработчиков

Microsoft закрыла студии Arkane Austin и Tango Gameworks в рамках реструктуризации, которая затронула четыре студии Bethesda. Об этом сообщает портал DFT, ссылаясь на IGN и журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, передает Day.Az.

Среди закрытых студий оказались Arkane Austin (Prey и Redfall), а также Tango Gameworks, разработавшая Hi-Fi Rush и The Evil Within. Компания также закрыла Alpha Dog Studios, ответственную за мобильную игру Mighty Doom, и Roundhouse Games, которая занималась поддержкой The Elder Scrolls Online.

Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути объявил сотрудникам студий о закрытии в письме, которое было отправлено 7 мая. Он подчеркнул, что реструктуризация была необходима для того, чтобы сфокусироваться на более приоритетных задачах и играх.

После закрытия Arkane Austin разработка Redfall будет прекращена. Таким образом, анонсированные ранее обновления для игры не будут выпущены. Однако серверы Redfall останутся открытыми, так что желающие смогут продолжать играть. Для тех, кто предзаказал DLC, в Microsoft обещают сделать "выгодное предложение".

Некоторых сотрудников Arkane Austin переведут в другие подразделения, а работники Roundhouse Games будут интегрированы в состав ZeniMax Online Studios. Общее количество попавших под сокращение сотрудников не раскрывается.

Отмечается, что студии Arkane Lyon (разработчик Marvel's Blade), Bethesda Game Studios (авторы Fallout, The Elder Scrolls, Starfield), Machine Games (создатели Indiana Jones and The Great Circle) и id Software (разработчики DOOM) от реструктуризации не пострадали.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!