Microsoft планирует объединить Windows и Xbox

Microsoft пересмотрела свои планы по выпуску портативной консоли Xbox и сосредоточилась на развитии программной платформы Xbox. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников издания, инженеры Xbox и Windows уже внедрили ключевые элементы игровой экосистемы Microsoft в совместные портативные устройства с Asus - ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Это устройства на Windows 11, предлагают пользователям интегрированный интерфейс Xbox, который служит универсальным лаунчером для игр и приложений.

Несмотря на то, что ROG Xbox Ally технически являются продуктами Asus, в документах Microsoft они позиционируются как полноценные устройства экосистемы Xbox. Президент Xbox Сара Бонд отметила, что платформа выходит за рамки традиционной консоли и охватывает более широкий спектр игровых решений.

Инсайдеры уверены, что Microsoft не отказывается от выпуска собственных консолей. Напротив, компания стремится адаптировать будущие модели Xbox, сделав их ближе к ПК с возможностью работы на Windows и специализированной программной платформе.

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер подчеркнул, что команды Xbox и Windows ведут тесное сотрудничество для создания более унифицированного игрового опыта. По мнению аналитиков, эти усилия направлены на расширение присутствия Microsoft в сфере игровых услуг, включая распространение Game Pass и продажу игр за пределами традиционных консолей Xbox.