Частное употребление кофе ведет к негативным последствиям для здоровья человека, заявили медики.

Так, по словам психиатра-нарколога Сергея Нурисламова, кофе вызывает зависимость.

Как передает Day.Az со ссылкой iz.ru, исследования ученых показали, что более 50% людей, начинающих утро именно с этого бодрящего напитка, после отказа от него демонстрируют симптомы абстинентного синдрома - падение тонуса, раздражительность, агрессивность, головные боли.

Таким образом кофе вызывает зависимость, схожую с никотиновой, отмечает "Медикфорум".

Кроме того, кофе истощает организм за счет стимуляции выработки "гормона счастья" - эндорфина.

"Что кофе, что алкоголь, что наркотики - они воздействуют на эндорфиновую систему, которая отвечает за наше состояние. С кофе чувствуем себя бодрее, но такая стимуляция организма изнашивает его", - отметил врач-нарколог Алексей Луньков.

Еще одним опасным последствием потребления кофе является риск инсульта. Врачи отметили, что если растворимый напиток не так опасен за счет меньшего уровня кофеина, то натуральный кофе оказывает влияние на давление.

Более того, у чувствительных к кофеину людей может возникнуть сосудистая патология вроде инфаркта или инсульта.

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