Чеснок является поистине чудодейственным средством. С его помощью можно вылечить огромное количество заболеваний. Но мало кто знает, что чеснок - это еще и антисклеротическое средство, способное очищать сосуды. А если к нему добавить еще и лимон ... Предлагаем вашему вниманию один целительный рецепт!

Боремся с холестериновыми бляшками с помощью чеснока и лимона

Попадая в сосуды, чеснок эффективно очищает их от холестериновых бляшек, вредных солевых отложений и прочих ненужных веществ. Для лечения нужно будет приготовить 4 баночки настойки, состоящей всего из двух элементов - чеснока и лимонного сока. Правда, не нужно делать сразу все 4 - лучше сделать по одной каждые 10 дней.

Для этого возьмите 6 лимонов и выдавите из них сок. Чеснок измельчите с помощью чесночницы и добавьте в лимонный сок. Поставьте в холодильник, а через двое суток берите по чайной ложке этой настойки, мешайте ее со стаканом воды и выпивайте. Делать так нужно каждый день.

Через 10 дней первая баночка закончится. Однако лечение все еще продолжается. Сделайте ещё одну баночку и так до тех пор, пока не израсходуете все четыре. Также стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать лекарство!

Ваш организм станет более здоровым уже через несколько приемов. Будьте здоровы!

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