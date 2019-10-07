Некоторые люди, страдающие тяжелыми психическими заболеваниями, особенно шизофренией, слышат "голоса", также известные как слуховые галлюцинации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Этот симптом, который присутствует у более чем 80% шизофреников, является одним из самых угрожающих. Галлюцинации звучат очень реалистично, обычно расстраивая и отвлекая внимание больного, а иногда заставляя его совершать суицидальные или насильственные действия.

Раскрытие биологического происхождения слуховых галлюцинаций жизненно необходимо для уменьшения риска необратимых последствий болезни.

За решение задачи взялась команда, возглавляемая исследователями из Медицинской школы Икана центра Маунт-Синай. Ученые обнаружили, что у пациентов с шизофренией, испытывающих слуховые галлюцинации, присутствует аномальная тонотопическая организация слуховой коры.

Тонотопия - это упорядоченное представление частот звука в слуховой коре, которая закладывается в утробе и далее в младенчестве, и не зависит от когнитивных операций более высокого порядка.

"Поскольку слуховые галлюцинации ощущаются как настоящие голоса, мы хотели проверить, есть ли у пациентов с такими переживаниями нарушения в слуховой коре - области мозга, обрабатывающей реальные звуки из внешней среды", - говорит София Франгу, доктор медицинских наук и профессор психиатрии в Медицинской школе Икана Маунт-Синай.

Исследователи собрали небольшую группу больных шизофренией и здоровых людей и использовали сверхмощный МРТ-сканер 7-Тесла для получения изображений их мозговой активности с высокой степенью разрешения.

Во время сканирования участники исследования пассивно слушали тоны в диапазоне от очень низких до очень высоких частот.

В здоровом мозге звуки обрабатываются очень организованно: каждая частота активирует определенную часть слуховой коры, образуя тонотопическую карту.

По окончании сеанса команда ученых получила тонотопические карты 16 пациентов с шизофренией и историей рецидивирующей слуховой галлюцинации, а также 22 здоровых участников.

Было обнаружено, что шизофреники показали неадекватно широкую активацию в ответ на большинство звуковых частот.

Кроме того, картирование большинства звуковых частот в слуховой коре пациентов с шизофренией оказалось совершенно хаотичным. Это позволяет предположить, что при заболевании нарушаются нормальные процессы организованного представления звука в мозге.

"Поскольку тонотопическая карта устанавливается в младенчестве и остается стабильной на протяжении всей жизни, наши результаты означают только одно - уязвимость к развитию "голосов" связана с ранним отклонением в организации слуховой системы, возникающим сразу после рождения или даже до рождения. Это весьма интересно, поскольку таким образом можно будет выявить потенциально уязвимых людей, например, среди детей пациентов с шизофренией", - комментирует доктор Франгу.

Впрочем, потенциально возможна не только диагностика, но и лечение.

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