Среди полезных для человека элементов, ученые выделяют витамин-защитник для мозга. Таким "званием" наградили витамин Е.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, этот витамин зовут защитником тканей мозга, так как он способствует их укреплению вместе со стенками капилляров. Кроме того, витамин Е спасает нервные окончания от токсинов и свободных радикалов.

Важно, что именно витамин Е сдерживает развитие болезни Альцгеймера, среди симптомов которой выделяют неспособность запоминать новую информацию, ухудшение памяти, перепады настроения, раздражительность и нарушение функций речи и понимания.

Этот биологически активный витамин особенно важен при переутомлении, неврастении или больших физических нагрузках.

При этом ученые из Университета штата Орегон провели исследование на рыбах, у которых в течении жизни был дефицит витамина Е. Оказалось, что у них уровень биомаркера DHA-PC был снижен примерно на 30 процентов, а именно это соединение составляет клеточные мембраны мозга.

Так, низкий уровень этого показателя вел к повреждению клеточных мембран и гибели нейронов.

Ученые пришли к выводу, что именно витамин Е помогает избежать потерь молекул, очень важных для мозга.

Стоит отметить, что британские специалисты советуют мужчинам и женщинам употреблять в день по 4 и 3 миллиграмма этого витамина соответственно.

Среди продуктов с высоким содержанием витамина Е выделяют растительные масла, молоко, яйца семечки, бобовые, орехи, печень, овсянку, авокадо, семена подсолнечника и полезные для многих функций организма льняные семена.