Иногда похмельный синдром проявляется настолько сильно, что человек не может выносить головные боли, тошноту. Не всегда похмелье требует участия медиков, но такие случаи тоже происходят. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, в какой момент похмелье становится опасным для здоровья и жизни.

Сильные боли

У каждого человека есть болевой порог, и у всех он разный. Сильные боли могут возникать в голове из-за повышенного давления, которое нужно "снимать" только с врачом. Также во время похмелья могут появиться боли в животе, которые тоже нельзя оставлять без внимания. Они свидетельствуют о том, что у человека могут быть проблемы с желудком и поджелудочной. Когда неприятные ощущения терпеть невозможно, лучше вызвать медиков.

Температура

Повышение температуры говорит о воспалительной реакции в организме. Какое-то время тело само борется с очагом, но в некоторых случаях лучше не пускать ситуацию на самотек. Дело в том, что прием алкоголя негативно влияет на воспалительные процессы в организме. Чтобы не усугублять ситуацию и понять, в каком конкретном месте они происходят, лучше обратиться к врачу.

Многократная рвота

Алкогольное отравление появляется в тот момент, когда человек перестарался с употреблением спиртного или выпивал некачественную алкогольную продукцию. Организм пытается избавиться от этих токсинов естественным путем и провоцирует рвоту. Если она не прекращается, а в желудке человека осталась только слизь, необходимо срочно вызвать врача, чтобы он остановил этот процесс.