Ученые в Великом Новгороде успешно испытали биогибридный скрининг - крысы со специально вживленным в мозг чипом смогли по запаху диагностировать рак в три раза лучше, чем самое передовое медицинское оборудование. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Фонда перспективных исследований, передает Day.Az.

В конце ноября 2019 года в Великом Новгороде прошла апробация данной технологии, в эксперименте приняли участие 1073 добровольца. "Как показала апробация, выявление ранних (I-II) стадий онкозаболеваний с применением биогибридных технологий в 3-5 раз выше, чем при использовании современных методов", - отметили в ФПИ.

Как уточнили в пресс-службе фонда, основу метода составила автоматическая диагностика риска развития рака легких, рака желудка и туберкулеза по анализу биоэлектрической активности головного мозга крысы, которая дышит воздухом, выдыхаемым испытуемым. Время обследования одного человека составило менее трех минут.

В результате у 8% обследованных (у 85 человек) был выявлен риск развития онкологических заболеваний и туберкулеза. Из них 41 согласились пройти дообследование с применением компьютерной томографии (КТ) легких и фиброгастродоуденоскопии (ФГДС).

По результатам КТ легких риск онкопаталогии подтвержден у 40% дообследованных. Экспертиза в двух независимых организациях - НИИ Медицины труда и Национальном медицинском исследовательском центре онкологии - подтвердила эти заключения. У трех человек в настоящее время уже установлен клинический диагноз "рак легкого". По результатам ФГДС, риск рака желудка зафиксирован у 20% дообследованных. У двух пациентов диагноз подтвержден клинически.

Технология биогибридного скрининга онкологических заболеваний разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и Южного федерального университета.

Уникальные крысы

Ученые давно работают над тем, чтобы использовать природные способности крыс, которые чутко улавливают запахи, на благо человека. В рамках этих работ генетиками были выращены уникальные особи: крупнее лабораторных крыс и с повышенными сенсорными способностями.

Таким крысам вживили в мозг специальные чипы. При проведении скрининга животное погружается в анабиоз. Когда больной человек выдыхает воздух, крыса обнаруживает комплекс специфических для заболеваний веществ. Специальный компьютер улавливает мозговые импульсы грызуна, и нейросетевой классификатор в автоматическом режиме формирует заключение на основе анализа обонятельного анализатора крысы.