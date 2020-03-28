7 лучших напитков для усиления иммунитета в сезон эпидемии

Подчеркивая важность сильного иммунитета в сезон эпидемии коронавирусной инфекции, индийские медики советуют употреблять определенные напитки, об этом информирует издание Times Now.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на MedikForum.ru, для усиления иммунной системы организм должен получать регулярную дозу витаминов и минералов. Медики назвали 7 лучших иммуностимулирующих напитков в сезон эпидемии.

Яблочный, морковный, апельсиновый соки. По словам индийских специалистов, их употребление укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витаминов А и С, обладающих антиоксидантным действием. Также эти напитки содержат необходимое организму количество калия - нехватка данного минерала ведет к нарушениям функционирования внутренних систем (выделительной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, нервной).

Апельсиновый, грейпфрутовый соки. Их питье увеличивает потребление организмом витамина С. Его благотворное воздействие на иммунную систему подтверждается многими исследованиями. Опубликованный в журнале Annals of Nutrition & Metabolism обзор показал, что достаточное потребление витамина помогает уменьшить симптомы и сократить продолжительность респираторных инфекций, таких как простуда. Также он помогает снизить распространенность других заболеваний - пневмонии, малярии, диареи.

Томатный сок. Напиток насыщен витаминами А и С, а также фолиевой кислотой, помогающей усваивать железо. Согласно исследованиям, он помогает организму бороться с воспалительными процессами - частыми спутниками гриппа, простуд. Употреблять его нужно отдельно от белковой пищи и продуктов, содержащих крахмал.

Напиток из свеклы, моркови, имбиря, куркумы. Такая смесь обеспечивает организм комплексом из витаминов А, С, Е, железа, кальция, благодаря чему уменьшаются воспалительные явления, подрывающие иммунитет.

"Золотое" молоко. Готовится на основе молока с добавлением куркумы, имбиря, корицы, черного перца, мускатного ореха. Напиток обладает антиоксидантным эффектом, пить его рекомендуется ежедневно - он усиливает защиту от суставных болей, воспалительных, респираторных заболеваний.