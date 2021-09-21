Американские биологи описали эволюцию коронавируса

Коронавирус развивается, чтобы лучше распространяться по воздуху, заявили ученые Университета Мэриленда, научная работа опубликована в Clinical Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американские медики описали эволюцию коронавируса. Как отметили исследователи, инфицированные штаммом "альфа" (штамм вызвал всплеск числа больных в Великобритании в январе 2021 года) выдыхают в воздух в 100 раз больше вируса, чем те, кто подхватил оригинальный, уханьский, вариант COVID-19. "Альфа"-штамм SARS-CoV-2 оказался в 18 раз более заразным других штаммов до него

С мая 2020 года по апрель 2021 года биологи изучили данные 49 человек, инфицированных "альфа" и более ранними штаммами вируса. Все добровольцы не имели симптомов, либо болели коронавирусом в легкой форме. Исследователи сосредоточились на анализе качества воздуха, выдыхаемого больными в специальный аппарат Gesundheit-II. Их попросили дышать 30 минут в маске и столько же без нее. Количество выдыхаемого больными "альфой" вируса было на 43-100 раз был больше, чем у остальных штаммов.

По словам ученых, "дельта", вероятно, еще более адаптирована для "путешествия" во воздуху. Ведущий автор доктор Дон Милтон (Don Milton) считает необходимым ношение индивидуальных средств защиты: тканевые или медицинские маски вдвое сокращают риск заражения COVID-19. Он призвал компании проводить вентиляцию и обеззараживание рабочих мест.