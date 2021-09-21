Ученые нашли препараты, блокирующие размножение коронавируса

Как остановить репликацию вируса, обнаружили исследователи из Ливерпульского университета. Они изучили масс-спектрометрический подход для изучения процессов протеолитического расщепления во время инфекции SARS-CoV-2. Команда обнаружила ранее неизвестные места расщепления в нескольких вирусных белках. В ходе экспериментов с бафетинибом (экспериментальный препарат для лечения от рака) и сорафенибом (одобренный препарат, используемый при раке печени и почек) выяснилось, что препараты ингибировали SARS-CoV-2 в концентрациях, которые не приводили к цитотоксичности в модели инфекции на линии клеток человека, сообщает Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тем временем австрийские ученые определили, что SARS-CoV-2 вызывает уникальный ответ иммунной системы человека, пишет Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Тяжелое ковидное состояние часто связано не с самим заболеванием, а чрезмерным иммунным ответом. В институте проверили пациентов с точечными симптомами, которые могут возникнуть и при ковиде, и других ОРВИ. Но условием было - не иметь до того никаких вирусных заболеваний. В результате исследователи обнаружили набор иммунологических маркеров, свойственных только коронавирусу.

Ранее сообщалось, что исследователи стремятся разработать эффективную интраназальную (мукозальную) вакцину в виде капель или спрея для носа, которая обеспечила бы местный иммунитет его слизистой оболочки. Именно она является авангардом в борьбе с вирусом и нуждается в дополнительном укреплении до того, как инфекция попадёт в лёгкие и распространится по всему организму. Поскольку передача вируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, происходит преимущественно капельным путём. Однако на сегодняшний день нет ни одной зарегистрированной интраназальной вакцины от коронавируса. Ближе всего к открытию учёные из Хьюстонского университета.