Постковидный синдром у "омикрона" и "дельты"

После штамма коронавируса "омикрон" у переболевших, по предварительным наблюдениям, остается меньше симптомов, чем после "дельта"-штамма. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, после "омикрона" у пациентов реже наблюдаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.

Руженцова выразила мнение, что это может быть связано с наличием иммунитета у многих заболевших новым вариантом коронавируса, более молодым возрастом пациентов и "зачастую быстрым началом активной терапии из-за ярко выраженных симптомов инфекции с самого первого дня болезни".

Специалист также отметила, что у вакцинированных людей после перенесенного "омикрона" гораздо реже встречаются какие-то последствия.

"Их почти совсем нет у переболевших молодого возраста. В старших возрастных группах чаще после получения отрицательного результата ПЦР-теста сохраняется кашель, слабость, снижение работоспособности или способности к самообслуживанию", - рассказала Руженцова.