Болезнь с тысячью лиц: чем опасна системная красная волчанка

В новом выпуске передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Александр Мясников рассказал об одной из самых коварных болезней - системной красной волчанке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Системная красная волчанка часто маскируется под другие заболевания. Например, могут болеть суставы, как при артрите, может быть одышка, как при пневмонии или заболеваниях сердца, могут быть покраснения и шелушения кожи, как при дерматите. Именно поэтому ее называют болезнью с тысячью лиц. Опасность заключается в том, что пока врачи пытаются поставить правильный диагноз, волчанка может разрушить весь организм, поражая каждый орган.

"Самый яркий симптом волчанки - это хроническая усталость. При волчанке клетки иммунитета нас не защищают, а поедают наши собственные клетки организма. Могут болеть легкие, сердце... Почему это происходит, никто не знает", - заявил доктор Мясников.

Чаще системной красной волчанкой болеют женщины. Одной из причин ее возникновения может стать заместительная гормональная терапия.

"Основная причина смерти больных красной волчанкой людей - почки. Поэтому надо чаще проверять почечную функцию. Вторая причина смерти - это пневмония. Такие больные часто умирают от пневмококковой инфекции, от которой им необходимо делать прививку. Также волчанка поражает глаза, уши, мозг... Лечить ее очень сложно, а лечить необходимо", - объяснил Александр Мясников.