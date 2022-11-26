Назван суперпродукт для диабетиков

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил в эфире телеканала "Россия 1", что суперпродукт для диабетиков - это морковь, так как она снижает гликемический индекс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он рекомендовал каждый день употреблять не менее 100 гр моркови.

"У моркови низкий гликемический индекс, порядка 30-32 процентов. Углеводов - всего пять-шесть граммов на 100 граммов", - приводит "Мослента" слова Гинзбурга. Диетолог подчеркнул, что полезные свойства моркови сохраняются как в вареном, так и тушеном виде.

Он добавил, что употребление моркови также снижает риск развития сахарного диабета второго типа.