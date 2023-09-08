Ротавирус опасен и смертелен

Обычно ротавирусная инфекция воспринимается как что-то досадное, но не очень серьезное: пару дней неприятных симптомов, и снова всё в порядке. Однако такое отношение к ротавирусу может обернуться трагедией, ведь на самом деле инфекция может вызывать тяжелые осложнения и даже привести к летальному исходу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ngs.ru, по данным ВОЗ, только детская смертность в мире от ротавирусной инфекции составляет 2,5-3% от всех смертей, и на днях случай смерти зафиксировали в Сочи. Мы поговорили с врачами о том, как защититься от ротавируса и не допустить тяжелых последствий.

Воспринимайте болезнь всерьез

Самой главной ошибкой при ротавирусной инфекции является то, что ее считают неопасной - рвота и диарея, которыми она сопровождается, кажутся не самыми тяжелыми симптомами. А ведь возникают они не просто так - ротавирус поражает слизистую желудка и кишечника.

- В зависимости от того, что больше поражено, те симптомы и доминируют, - говорит терапевт, аллерголог-иммунолог клиники "ВитаМедика" Иван Скороходов. - Если больше поражена слизистая желудка - будет тошнота и рвота, как правило, очень интенсивная, если слизистая кишечника - будет диарея, жидкий, водянистый стул, урчание, вздутие, боли в животе. Температура при этом может быть достаточно высокая, иногда доходит до сорока градусов.

Инфекция действительно может пройти без серьезных последствий, но если не воспринимать болезнь всерьез, то можно упустить момент ухудшения.

- Основным осложнением, особенно у детей, является обезвоживание организма и резкая потеря массы тела, - говорит главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова. - Другие последствия ротавируса: присоединение бактериальной инфекции, нарушения со стороны нервной системы (судороги, нарушение сознания), острая почечная недостаточность.

Особую опасность ротавирусная инфекция представляет для детей до 7 лет и взрослых с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Не допускайте обезвоживания

Опасность для человека в основном представляет даже не сам вирус и не боли в животе, а именно вызванные поражением слизистой рвота и диарея. Человек при этом теряет электролиты, это приводит к обезвоживанию, нарушению электролитного обмена.

- Симптомы обезвоживания: сухость во рту, очень низкое давление, учащенное сердцебиение, выраженная слабость, - говорит Иван Скороходов. - Слабость при ротавирусе будет в любом случае, но при обезвоживании она нарастает, человек не встает с кровати.

- Ситуацию часто усугубляет то, что люди в этих состояниях боятся и не хотят пить воду, чтобы не усиливать приступы тошноты и диареи, а делать это просто необходимо и лучше всего отдать предпочтение чистой негазированной воде, - отмечает Надежда Подкорытова.

Иван Скороходов говорит, что очень часто люди считают основным лечением при ротавирусной инфекции "Регидрон", однако он необходим, только если жидкий стул и рвота частые. И очень важно пить его небольшими порциями в течение дня, в противном случае большое количество жидкости спровоцирует приступ рвоты.

Обращайтесь к врачу

Хотя рвота и диарея, особенно у взрослого человека, могут казаться не очень серьезными симптомами, слишком частые позывы - уже повод обратиться к врачу. Если же симптомы не проходят больше суток - обращаться к врачу нужно уже экстренно. Также следует обращать внимание на дополнительные симптомы.

- Симптомы, при которых необходимо вызывать скорую, у взрослых и детей одинаковы: редкое мочеиспускание, диарея и тошнота, длящиеся больше суток, стул с кровью, сухость во рту и высокая температура тела, - говорит Надежда Подкорытова. - Рекомендуется не заниматься самолечением, так как риск развития осложнений достаточно высокий, если вовремя не обратиться к врачу.

Не пренебрегайте профилактикой

Подхватить ротавирус очень просто - это высококонтагиозная инфекция, человек остается источником заражения на протяжении 5-7 дней, а передается вирус бытовым путем. Тем не менее элементарной профилактикой пренебрегать не стоит: мыть руки после контакта с поверхностями в общественных местах, мыть фрукты и овощи и соблюдать другие элементарные правила гигиены.