Экстремальная жара повысила риск тяжелых болезней у беременных женщин

Американские исследователи Калифорнийского университета в Ирвине нашли связь между усилением жары и более высоким риском тяжелой материнской заболеваемости. Исследованиеопубликовано в научном журнале JAMA Open Network, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По классификации ВОЗ, тяжелой материнской заболеваемостью считается любое связанное с беременностью состояние, которое оказывает сильное негативное влияние на организм женщины и/или осложняет течение беременности.

Как выяснили специалисты, уровень тяжелой материнской заболеваемости в 2014 году вырос почти в три раза по сравнению с показателем 20-летней давности.

Авторы исследования изучили более 403,6 тыс. случаев беременности. Долгосрочное воздействие тепла измерялось по количеству жарких дней во время вынашивания плода. Анализ показал, что длительное воздействие высоких температур на организм будущей мамы повышает риск возникновения тяжелых состояний, особенно в третьем триместре (с 28 до 40 недели).

Ученые отметили, что зачатие в холодное время года (с ноября по апрель) сделало женщин более уязвимыми к тепловому воздействию с теми, кто забеременел с мая по октябрь. По их словам, влияние жары на здоровье беременных требует неотложных действий, особенно в наиболее пострадавших от изменений климата регионах.