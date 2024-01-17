Рак легких: симптомы, о которых вы должны знать!

Рак легких, к сожалению, является очень распространенным заболеванием, причем как среди мужчин, так и среди женщин. Это одна из самых "пугающих" болезней, потому что с ней сталкиваются люди из нашего близкого окружения: наш друг или даже родственник, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

А можно ли как-то предотвратить развитие данного заболевания, спросите вы? Конечно! Является ли диагноз "рак легких" синонимом смерти? Далеко не всегда. И несмотря на то, что показатели смертности достаточно высоки, можно с уверенностью утверждать, что большей части этих потерь можно было бы избежать, если бы люди вели более здоровый образ жизни, а в 70% случаев рак легких не развился бы, если бы люди отказались от своей пагубной привычки - курения.

Наиболее часто рак легких поражает внутренние органы заядлых курильщиков, тех, кто недавно бросил курить, а также так называемых "пассивных курильщиков".

Давайте же посмотрим, каковы основные симптомы данного заболевания, ведь, как вы, наверняка, знаете, в случае с любым видом онкологии, ранняя диагностика оказывается решающим фактором в вопросе "жизнь или смерть".

Симптомы рака легких, о которых вы должны знать

Основной проблемой при раке легких является то, что люди обращают внимание на симптоматику уже тогда, когда болезнь прогрессирует и бывает слишком поздно, например, когда появляется кашель с кровью. Ведь люди, которые курят, и так привыкли кашлять, чувствовать определенную тяжесть в груди, а также сильную усталость время от времени.

Таким образом, в большинстве случаев первичные признаки, связанные с наличием в организме раковых клеток, принимаются за обычный эффект от табака. На них не обращают особого внимания, а болезнь тем временем переходит от одной стадии к другой. Отсюда важность прохождения регулярных осмотров у врача (флюорография), особенно, если человек курит.

Людям, которые сами не курят, но по каким-либо причинам подвергаются воздействию загрязнений окружающей среды, живут в одном доме с курильщиками или работают в неблагоприятных условиях (задымленные помещения, пары и другие химические вещества, которые вдыхаются), тоже желательно регулярно бывать у врача и проверять легкие, чтобы предотвратить появление серьезных проблем со здоровьем. У некурящих людей симптоматика, как правило, более ясная.

Какие же они, основные симптомы, связанные с раком легких?

1. Характеристики людей с повышенным риском развития рака легких

Американское онкологическое общество приводит следующий набор параметров, описывающих повышенный риск развития рака легких, которые следует иметь в виду:

Люди в возрасте от 55 до 72 лет

Курение в течение 15 лет подряд и более (вне зависимости от того, курил в последнее время человек или бросил)

Курение от 10 до 40 сигарет в день в течение 15 лет подряд

2. Усталость

Усталость - это, конечно, очень спорный симптом, который легко спутать с чем-то другим. Особенно это касается курильщиков, которым свойственно чувствовать определенную усталость по утрам или больше уставать при каких-либо физических нагрузках.

Тем не менее, лучше не пренебрегать этим симптомом и уделять ему должное внимание, в особенности если она стала хронической и появились другие симптомы.

3. Кашель

Вы скажете, что курильщики и так привыкли кашлять и что для них это вполне нормальное явление, однако здесь следует обращать внимание на характер самого кашля. Чувствуете ли вы при этом резкую боль в груди, появляется ли мокрота или кровь? Если заметили какой-либо из этих симптомов, то лучше не откладывайте запись к врачу.

Кровохаркание (кашель с кровью) обусловлено наличием в дыхательных путях ран, которые могли появиться из-за опухоли, и здесь важно исключить другие заболевания, такие как туберкулез, к примеру.

Как мы уже отмечали ранее, рак легких может развиться и у людей, которые никогда не курили. И им будет намного легче заметить такие симптомы, как постоянный кашель, появившийся без видимых причин, или эту усталость, которая заставляет человека везде искать место, чтобы присесть, отдохнуть и т.д.

4. Боль в груди

Боль в груди является очень характерным признаком рака легких. При этом люди ощущают определенную тяжесть в груди, а также испытывают некоторый дискомфорт при дыхании, так как данное заболевание может затронуть плевру или ребра.

5. Отсутствие аппетита

Резкое снижение веса тела без видимой на то причины или потеря аппетита - вот два признака, которые должны убедить вас сходить на прием к врачу. И несмотря на то, что отсутствие чувства голода может быть связано со многими причинами, никогда не помешает пройти медицинское обследование, чтобы исключить более серьезные проблемы со здоровьем.

В заключение следует отметить, что когда речь заходит об онкологии, то нужно всегда помнить следующее: превентивные меры - наше главное оружие. И не стоит думать, что раз "я бросил курить, то мне ничего уже не угрожает", к сожалению, это не так. Ведь легкие курильщика все равно подвергались негативному воздействию вредных элементов, входящих в состав табака, а значит и последствия могут появиться, просто не сразу.

Еще один интересный факт: в последние годы рак легких был диагностирован преимущественно у женщин. Почему? Все дело в том, что в последнее время женщины действительно пристрастились к табаку, и даже больше, чем мужчины. Удивительно, но это так.

Ну и наконец, помните, что некурящие люди также уязвимы перед этой болезнью, ведь они тоже порой находятся в задымленных помещениях или вдыхают пары вредных веществ. Поэтому будьте всегда начеку и внимательнее следите за своим здоровьем, ведь лучше вас этого не сделает никто!

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