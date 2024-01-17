Рак легких: симптомы, о которых вы должны знать!

Рак легких, к сожалению, является очень распространенным заболеванием, причем как среди мужчин, так и среди женщин. Это одна из самых "пугающих" болезней, потому что с ней сталкиваются люди из нашего близкого окружения: наш друг или даже родственник, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

А можно ли как-то предотвратить развитие данного заболевания, спросите вы? Конечно! Является ли диагноз "рак легких" синонимом смерти? Далеко не всегда. И несмотря на то, что показатели смертности достаточно высоки, можно с уверенностью утверждать, что большей части этих потерь можно было бы избежать, если бы люди вели более здоровый образ жизни, а в 70% случаев рак легких не развился бы, если бы люди отказались от своей пагубной привычки - курения.

Наиболее часто рак легких поражает внутренние органы заядлых курильщиков, тех, кто недавно бросил курить, а также так называемых "пассивных курильщиков".

Давайте же посмотрим, каковы основные симптомы данного заболевания, ведь, как вы, наверняка, знаете, в случае с любым видом онкологии, ранняя диагностика оказывается решающим фактором в вопросе "жизнь или смерть".

Симптомы рака легких, о которых вы должны знать

Легкие

Основной проблемой при раке легких является то, что люди обращают внимание на симптоматику уже тогда, когда болезнь прогрессирует и бывает слишком поздно, например, когда появляется кашель с кровью. Ведь люди, которые курят, и так привыкли кашлять, чувствовать определенную тяжесть в груди, а также сильную усталость время от времени.

Таким образом, в большинстве случаев первичные признаки, связанные с наличием в организме раковых клеток, принимаются за обычный эффект от табака. На них не обращают особого внимания, а болезнь тем временем переходит от одной стадии к другой. Отсюда важность прохождения регулярных осмотров у врача (флюорография), особенно, если человек курит.

Людям, которые сами не курят, но по каким-либо причинам подвергаются воздействию загрязнений окружающей среды, живут в одном доме с курильщиками или работают в неблагоприятных условиях (задымленные помещения, пары и другие химические вещества, которые вдыхаются), тоже желательно регулярно бывать у врача и проверять легкие, чтобы предотвратить появление серьезных проблем со здоровьем. У некурящих людей симптоматика, как правило, более ясная.

Какие же они, основные симптомы, связанные с раком легких?

1. Характеристики людей с повышенным риском развития рака легких

Американское онкологическое общество приводит следующий набор параметров, описывающих повышенный риск развития рака легких, которые следует иметь в виду:

  • Люди в возрасте от 55 до 72 лет
  • Курение в течение 15 лет подряд и более (вне зависимости от того, курил в последнее время человек или бросил)
  • Курение от 10 до 40 сигарет в день в течение 15 лет подряд

2. Усталость

Усталость и рак легких

Усталость - это, конечно, очень спорный симптом, который легко спутать с чем-то другим. Особенно это касается курильщиков, которым свойственно чувствовать определенную усталость по утрам или больше уставать при каких-либо физических нагрузках.

Тем не менее, лучше не пренебрегать этим симптомом и уделять ему должное внимание, в особенности если она стала хронической и появились другие симптомы.

3. Кашель

Кашель и рак легких

Вы скажете, что курильщики и так привыкли кашлять и что для них это вполне нормальное явление, однако здесь следует обращать внимание на характер самого кашля. Чувствуете ли вы при этом резкую боль в груди, появляется ли мокрота или кровь? Если заметили какой-либо из этих симптомов, то лучше не откладывайте запись к врачу.

Кровохаркание (кашель с кровью) обусловлено наличием в дыхательных путях ран, которые могли появиться из-за опухоли, и здесь важно исключить другие заболевания, такие как туберкулез, к примеру.

Как мы уже отмечали ранее, рак легких может развиться и у людей, которые никогда не курили. И им будет намного легче заметить такие симптомы, как постоянный кашель, появившийся без видимых причин, или эту усталость, которая заставляет человека везде искать место, чтобы присесть, отдохнуть и т.д.

4. Боль в груди

Боль в груди и рак легких

Боль в груди является очень характерным признаком рака легких. При этом люди ощущают определенную тяжесть в груди, а также испытывают некоторый дискомфорт при дыхании, так как данное заболевание может затронуть плевру или ребра.

5. Отсутствие аппетита

Отсутствие аппетита

Резкое снижение веса тела без видимой на то причины или потеря аппетита - вот два признака, которые должны убедить вас сходить на прием к врачу. И несмотря на то, что отсутствие чувства голода может быть связано со многими причинами, никогда не помешает пройти медицинское обследование, чтобы исключить более серьезные проблемы со здоровьем.

В заключение следует отметить, что когда речь заходит об онкологии, то нужно всегда помнить следующее: превентивные меры - наше главное оружие. И не стоит думать, что раз "я бросил курить, то мне ничего уже не угрожает", к сожалению, это не так. Ведь легкие курильщика все равно подвергались негативному воздействию вредных элементов, входящих в состав табака, а значит и последствия могут появиться, просто не сразу.

Еще один интересный факт: в последние годы рак легких был диагностирован преимущественно у женщин. Почему? Все дело в том, что в последнее время женщины действительно пристрастились к табаку, и даже больше, чем мужчины. Удивительно, но это так.

Ну и наконец, помните, что некурящие люди также уязвимы перед этой болезнью, ведь они тоже порой находятся в задымленных помещениях или вдыхают пары вредных веществ. Поэтому будьте всегда начеку и внимательнее следите за своим здоровьем, ведь лучше вас этого не сделает никто!

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