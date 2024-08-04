Выявлена новая потенциальная причина аутизма

Ученые из университета Фукуи в Японии обнаружили связь между уровнем жирных кислот в пуповинной крови новорожденных и риском развития расстройств аутистического спектра.

Как сообщает Day.Az, результаты исследования опубликованы в Psychiatry and Clinical Neurosciences.

Аутизм, или расстройство аутистического спектра (РАС), - это сложный комплекс нарушений нейроразвития, которые влияют на поведение, общение и социальное взаимодействие человека.

Симптомы могут сильно различаться у разных людей, но часто включают в себя трудности с социальным взаимодействием, повторяющееся поведение и ограниченные интересы.

Исследование было проведено на основе анализа 200 образцов пуповинной крови новорожденных.

Оказалось, что как повышенные, так и пониженные концентрации соединения diHETrE (представляет собой диол, полученный из арахидоновой кислоты), могут оказывать существенное влияние на возникновение аутизма.

Ученые отметили, что высокий уровень diHETrE в крови коррелировал с трудностями в общении в возрасте шести лет, а низкий уровень - с повторяющимся и ограничивающим поведением у детей в аналогичном возрасте.

Исследователи предположили, что оценка уровня diHETrE может стать полезным инструментом для прогнозирования вероятности развития аутизма у ребенка.

Кроме того, регуляция метаболизма этого соединения во время беременности выступает перспективным подходом к профилактике аутизма, однако для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования.

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