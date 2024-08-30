Раскрыты главные причины ночной потливости

Потливость во сне может быть следствием внешних факторов, образа жизни или признаком развития серьезных патологий, считает сомнолог Томас Килкенни. Главные причины неприятной проблемы он раскрыл изданию Well and Good, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Килкенни, первая и самая частая причина, по которой человек потеет, - высокая температура воздуха в спальне. Еще одно объяснение - слишком теплое одеяло или пижама. Кроме того, сомнолог указал, что повышенное потоотделение может возникнуть из-за индивидуальных особенностей. Например, люди с лишним весом больше потеют, так как жировая ткань изолирует кровеносные сосуды и препятствует потере тепла. То же самое испытывают люди с хорошо развитой мускулатурой: у них ускорен метаболизм, из-за чего температура тела по ночам немного выше.

Кроме того, Килкенни рассказал, что люди ночная потливость может появиться из-за приема антидепрессантов, антибиотиков, обезболивающих, антигистаминных препаратов, лекарств от давления, диабета и холестерина. Такой же эффект может иметь кофеин, продолжил сомнолог, поэтому его не следует употреблять на ночь. Также специалист посоветовал не заниматься перед сном активными видами спорта, так как это тоже повышает температуру тела.

Наконец, Килкенни указал, что потливость может быть симптомом серьезных заболеваний, в частности, различных неврологических патологий или системных нарушений в работе организма. Среди вероятных медицинских причин специалист назвал диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рассеянный склероз, ожирение, избыток гормонов щитовидной железы, вирусные и бактериальные инфекции. Кроме того, потливость часто встречается во время беременности, менопаузы и у людей старше 65 лет.

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