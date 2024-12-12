Хромосомы помогут разгадать загадки эволюции?

Ученые из Университета Рочестера обнаружили, что центромеры - участки хромосом, которые обеспечивают правильное деление клеток, - могут быстро меняться на протяжении коротких эволюционных периодов.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале PLOS Biology.

Ранее центромеры считались стабильными элементами, важными для устойчивости клеток. Однако исследование показало, что они активно перестраиваются, что делает их удобными маркерами для отслеживания эволюционных изменений.

Для доказательства гипотезы ученые провели эксперименты на плодовых мухах и подтвердили, что состав центромер может полностью измениться за короткое время.

"Наши исследования показывают, что центромеры - это не только важные элементы хромосом, но и мощный двигатель эволюционных процессов", - сообщила профессор Аманд Ларраквенте, руководитель проекта.

Нарушения в работе центромер связаны с болезнями, такими как рак и возрастные расстройства. Понимание того, как эти структуры работают, может в будущем помочь в разработке методов лечения подобных заболеваний.