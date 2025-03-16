https://news.day.az/medicine/1737629.html Названо самое недооценённое упражнение для правильной осанки Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал самое недооцененное упражнение для осанки. Как передает Day.Az, его слова приводит Men Today. Эксперт заявил, что тяги к лицу помогут исправить осанку и сделать плечи более устойчивыми. Он подчеркнул, что эти упражнения нацелены на задние дельты, трапеции и мышцы вращательной манжеты.
Названо самое недооценённое упражнение для правильной осанки
Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал самое недооцененное упражнение для осанки.
Как передает Day.Az, его слова приводит Men Today.
Эксперт заявил, что тяги к лицу помогут исправить осанку и сделать плечи более устойчивыми. Он подчеркнул, что эти упражнения нацелены на задние дельты, трапеции и мышцы вращательной манжеты.
Для выполнения тяг к лицу нужно взяться за концы каната обеими руками хватом сверху, напрячь корпус и слегка откинуться назад, расположив тело под углом примерно двадцать градусов. Далее следует потянуть веревку прямо ко лбу.
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