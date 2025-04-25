Врач выступил против лечения болезней ЖКТ антидепрессантами

Новый тренд на лечение различных заболеваний ЖКТ антидепрессантами неэффективен, заявил гастроэнтеролог Андрей Харитонов.

Как передает Day.Az, такой подход он раскритиковал в своем Telegram-канале.

"Я говорю о подходе, когда антидепрессанты назначают там, где они не могут сработать, либо в варианте, который заведомо неэффективен. Например, антидепрессанты для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Серьезно? Она не лечится антидепрессантами", ─ написал Харитонов.

Также в качестве примера врач привел синдром раздраженного кишечника с легкими и редкими симптомами. В таком случае коррекция заболевания не требуется, поскольку пациент себя хорошо чувствует. Врач как максимум должен назначить спазмолитик и посоветовать изменить образ жизни, заключил Харитонов.