Найден новый «виновник» возрастного слабоумия

Ученые из Университета штата Огайо установили, что нарушения в работе белка GRAMD1B могут привести к накоплению в мозге токсичных белков, связанных с деменцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Открытие было сделано на основе экспериментов с нейронными органоидами - выращенными в лаборатории моделями человеческого мозга. Ученые создали их из клеток пациентов с лобно-височной деменцией (ЛВД).

Исследователи использовали передовые технологии, чтобы смоделировать поведение клеток мозга. Нейронные органоиды, включающие разные типы нейронов и глиальных клеток, позволили точно воспроизвести биологические процессы, происходящие в мозге больных.

Ключевым открытием стал белок GRAMD1B, который, как оказалось, играет важную роль в регуляции обмена холестерина и липидов в нейронах. Исследование показало, что нарушения в уровне этого белка приводят к сбоям в метаболизме липидов, накоплению холестерина и увеличению уровня модифицированного тау-белка - одного из основных маркеров болезней, таких как ЛВД и болезнь Альцгеймера.

"Ранее GRAMD1B изучался в других органах - например, в надпочечниках и кишечнике, но его функция в мозге оставалась неизвестной. Наши данные открывают путь к новым стратегиям лечения нейродегенеративных заболеваний", - отметил соавтор исследования доктор Хонгджун "Гарри" Фу, доцент кафедры нейробиологии.