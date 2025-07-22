В организме человека найден «защитник» поджелудочной железы

Ранее ученые уже искали молекулы, способные запустить размножение бета-клеток - главных "фабрик" инсулина. Однако почти все они поступали из других органов. Rnase4 стал первым белком, который вырабатывается в самой поджелудочной и напрямую влияет на восстановление клеток.

Отмечается, что гормон инсулин позволяет клеткам тканей, особенно мышечной и жировой, усваивать глюкозу из крови. Это помогает снижать уровень сахара в крови, расходовать и запасать энергию. Нарушения регуляции инсулина в организме говорят о сбоях в работе эндокринной системы и могут привести к серьезным заболеваниям, таким как диабет.

Эксперименты на мышах показали, что при дефиците Rnase4 уменьшаются островки Лангерганса - скопления гормон-продуцирующих клеток поджелудочной. Уровень инсулина при этом падает, а глюкоза в крови повышается. Введение Rnase4, напротив, запускает деление даже поврежденных клеток и нормализует концентрацию сахара в крови.

По словам ученых, молекула действует через рецептор Axl, активируя сигнальный каскад, который запускает клеточное деление.

Авторы считают, что Rnase4 может стать основой для новых методов лечения диабета - как первого, так и второго типа. Доставка белка в поджелудочную железу позволит не просто компенсировать потерю бета-клеток, но и восстановить их работу, ослабив зависимость от инсулина.