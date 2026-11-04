Ученые связали избыток дофамина с нарушением энергообмена в мозге

Лишний дофамин способен обесточивать мозг: нейробиологи Санкт-Петербургского государственного университета установили, что у крыс с признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и аутизма избыток этого нейромедиатора ослабляет энергообмен и передачу сигналов между нейронами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Мишенью стал стриатум (полосатое тело) - зона мозга, отвечающая за движение, принятие решений и переключение между действиями. При СДВГ и расстройствах аутистического спектра ее работа ослабевает, из-за чего человеку труднее перестроиться на новый маршрут или срочную задачу. Работу стриатума настраивает дофамин - он помогает мозгу выделять значимые сигналы и вовремя реагировать, скажем, на автомобильный гудок.

Убирает лишний нейромедиатор из межклеточного пространства белок-транспортер DAT, своего рода "регулятор громкости": когда он не справляется, рецепторы перестают различать новые сигналы, как уши - отдельные звуки на фоне постоянной громкой музыки.

Ученые сравнили три группы грызунов: обычных крыс, животных с единственной рабочей копией гена DAT и особей с полностью отключенным геном. Последние демонстрируют гиперактивность, сниженное внимание, трудности с обучением и стереотипные движения - набор, напоминающий проявления СДВГ и аутизма у людей. Нейробиологи проанализировали протеом полосатого тела - совокупность всех белков этой ткани.

"У грызунов с дефицитом белка-транспортера в стриатуме активность энергетического и углеводного обмена и интенсивность передачи сигналов между нейронами несколько снижены по сравнению с диким типом. Массовой гибели нейронов при этом нет, но их функция, вероятно, подавлена", - рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории нейробиологии и молекулярной фармакологии СПбГУ Анастасия Ваганова. По ее словам, у животных снижается и содержание белков, необходимых для этих процессов.

Белковая карта стриатума связывает молекулярные сдвиги с привычными поведенческими признаками СДВГ и аутизма. Авторы предполагают, что проблемы с вниманием и переключаемостью могут начинаться с "энергетики" нейронов, а не только с ослабления связей между отделами мозга.