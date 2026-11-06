Найден способ заметить начало болезни Альцгеймера за 12 лет до ее развития

Ученые Стэнфордской медицинской школы обнаружили, что риск болезни Альцгеймера связан с изменениями связей между лобной, височной, теменной и островковой корой. Эти особенности работы мозга могут указывать на вероятность развития заболевания за годы до появления проблем с памятью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Исследователи сравнили данные функциональной МРТ 180 людей старше 75 лет с исключительно хорошими когнитивными способностями и 110 пациентов с болезнью Альцгеймера. У двух групп выявились различные паттерны функциональной связности - согласованности активности между отдельными областями мозга.

На основе этих данных ученые разработали шкалу ARC, которая показывает, насколько активность мозга человека соответствует одному из двух выявленных вариантов.

"У людей с более высокой устойчивостью к когнитивному снижению были сильнее связи между лобной корой, угловой и постцентральной извилинами, а у людей с повышенной уязвимостью - между островковой корой и височными полюсами", - уточнили ученые.

Затем шкалу применили к данным более чем 1300 человек в возрасте от 55 до 70 лет, у которых на момент обследования не было признаков когнитивных нарушений. У участников с "рискованными" паттернами мозговой активности в последующие годы чаще развивались проблемы с памятью и другими когнитивными функциями. У них также с большей вероятностью обнаруживались амилоидные бляшки и впоследствии диагностировалась болезнь Альцгеймера.

Наблюдение за участниками продолжалось до 12 лет. Исследователи отмечают, что шкала ARC в ряде случаев предсказывала когнитивное снижение не хуже, а иногда лучше таких факторов, как возраст, генетические особенности и биомаркеры амилоида и тау.

При этом ARC пока нельзя напрямую использовать как диагностический тест. Ученые планируют проверить, можно ли изменить выявленные паттерны с помощью когнитивных тренировок или транскраниальной магнитной стимуляции и повлиять таким образом на риск когнитивного снижения.